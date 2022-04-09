- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر تعرف على الفنان الشهير والوسيم الذي عشقته النجمة سهير رمزي وكان فتى أحلامها .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة سهير رمزي عن حقيقة زواجها من الفنان عمر الشريف، مشيرة إلى أن الأخير كان فتى أحلامها.
الفنانة الكبيرة قالت في لقاء متلفز : "عمر كان فتى أحلام أي بنت، وكنت أتمنى حتى أسلّم عليه، وهو مكنش موجود في مصر وقت عملي بالسينما، ولما جه فيلم "المذنبون" أُعجب بتمثيلي.
وأضافت رمزي: وطلب يشوفني، وقعد معايا، بعدها كان في رأس السنة كان مستضيفينه، وقال لهم هاتوا سهير تقدّمني، وجه خدني من البيت، وتهيأ للناس أن هناك علاقة بتربطني بيه".
ولفتت سهير رمزي إلى أن غيرة أحد أزواجها كانت مدمّرة، لذلك قررت الانفصال عنه، كما تحدثت عن زوجها الحالي، قائلةً: "ربنا هداني بعلاء، مهذب ومحترم وبيغير بس غيرة في محلها، غيرة الراجل الشرقي، وكمان غيرته أصبحت مقننة في نقاط معينة، لأني بقيت ملتزمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. تعرف على الفنان الشهير والوسيم الذي عشقته النجمة سهير رمزي وكان فتى أحلامها .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سياج الخليج وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.