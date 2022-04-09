شاهد .. تعرف على الفنان الشهير والوسيم الذي عشقته النجمة سهير رمزي وكان فتى أحلامها .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على الفنان الشهير والوسيم الذي عشقته النجمة سهير رمزي وكان فتى أحلامها .. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 12:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة سهير رمزي عن حقيقة زواجها من الفنان عمر الشريف، مشيرة إلى أن الأخير كان فتى أحلامها.

الفنانة الكبيرة قالت في لقاء متلفز : "عمر كان فتى أحلام أي بنت، وكنت أتمنى حتى أسلّم عليه، وهو مكنش موجود في مصر وقت عملي بالسينما، ولما جه فيلم "المذنبون" أُعجب بتمثيلي.

وأضافت رمزي: وطلب يشوفني، وقعد معايا، بعدها كان في رأس السنة كان مستضيفينه، وقال لهم هاتوا سهير تقدّمني، وجه خدني من البيت، وتهيأ للناس أن هناك علاقة بتربطني بيه".

ولفتت سهير رمزي إلى أن غيرة أحد أزواجها كانت مدمّرة، لذلك قررت الانفصال عنه، كما تحدثت عن زوجها الحالي، قائلةً: "ربنا هداني بعلاء، مهذب ومحترم وبيغير بس غيرة في محلها، غيرة الراجل الشرقي، وكمان غيرته أصبحت مقننة في نقاط معينة، لأني بقيت ملتزمة".



