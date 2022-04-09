شاهد .. لن تصدق المبلغ الذي تقاضاه النجم كريم عبدالعزيز مقابل مشاركته في مسلسل الاختيار 3.. مبلغ طائل سيصدمك !!

انت الان تتابع خبر لن تصدق المبلغ الذي تقاضاه النجم كريم عبدالعزيز مقابل مشاركته في مسلسل الاختيار 3.. مبلغ طائل سيصدمك !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 03:10 صباحاً | (عمار النجار)

أشارت تقارير إعلامية إلى ان اغلب ميزانية المسلسلات تذهب إلى نجوم محددة كل عام ، والباقي يتم توزيعه على ممثلين الادوار الثانية وباقي انتاج المسلسل ، خاصة وأن ميزانية أضخم مسلسل في مصر لا تزيد عن 80 مليون جنيه ككل.

من جانبها اعلنت شركات الانتاج في مصر والسعودية تخفيض عدد المسلسلات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعدما كانت قد تخطت رقم قياسي بأكثر من 40 مسلسل ، خاصة مع ارتفاع اجور الفنانين وباقي تكلفة الانتاج مؤخرا .

وبعد نجاح الجزء الأول والثاني من مسلسل الاختيار العام تقديم شركة سينرجي مسلسل الاختيار 3 ضمن مسلسلات رمضان 2022 ، مع تغيير القصة والأبطال حيث يناقش المسلسل هذا العام بطولات الشرطة المصرية ضد الارهاب.

واوضحت مصادر حصول النجم كريم عبد العزيز على 20 مليون جنيه اجر نظير بطولة مسلسل الاختيار3، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي