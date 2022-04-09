شاهد .. برنامج المقالب الرمضاني ’’رامز موفي ستار‘‘ للممثل رامز جلال يشهد فضيحة غير مسبوقة !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر برنامج المقالب الرمضاني ’’رامز موفي ستار‘‘ للممثل رامز جلال يشهد فضيحة غير مسبوقة !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

وقع الممثل المصري محمد أنور ضحية مقلب ​رامز جلال​ في برنامج ​رامز موفي ستار​، وبالرغم من المعلومات التي اشارت ان الفنان كان يعلم مسبقاً بالمقلب، لكنه لم يجد تمثيل دور الخائف، الأمر الذي لفت الأنظار من قبل الجمهور والمتابعين.

وما صدم الجميع، ردة فعل محمد أنور عندما التقى بفان دام وبدأ يتحدث معه بلغة إنكليزية سيئة مخلوطة بالعربية بطريقة اعتبرها البعض مثيرة للسخرية، وقال له :"ممكن احضنك، كنت أقوم بتقليد ما تفعله وأنا صغير، انا هوطي أبوس رجلك من الفرحة"، ورد فان دام قائلا:" قبل قدم والدتك".

وانتقد المصريين أنور بسبب هذه الجملة، معتبرين انه أساء للفن، وللفنانين المصريين بكلامه، ما دفعه لنشر توضيح قال فيه: "عمري ما اقلّل من الفن المصري ولا الفنانين المصريين، والجمله طلعت بشكل عفوي مني كنت عاوز اوضحله بس اني بحبه جدا"، معتذرا من كل شخص أساء فهمه واعتبر كلامه اساءة.

كما نشر محمد أنور رسالة كان قد تلقاها من النجم العالمي فاندام، قال فيها مخاطبا الممثل المصري: "أنت حقًا رجل طيب القلب ذو روح نقية ومبهجة ويحزنني أن علمت، أنك تعرضت لموجة من الانتقادات بسبب سوء فهم من قبل بعض الجمهور عندما حاولت تقديم الاحترام إلي"، وأشار انه رأى بمحمد أنور أخلاقًا عظيمة، وروح طيبة، مؤكدا انهم متساويين.

وأكد محمد أنور بعد نشر رسالة فان دام، انه من التوتر قال جملة كان عليه الا يقولها، وكان قصده ايصال محبته وفرحته بالفنان العالمي، معتبرا اياه فنان المفضل وسيبقى كذلك.

هذا وبعد عرض 6 حلقات من «رامز موفي ستار» عاد الجدل مرة أخرى حول معرفة الضحايا بالمقلب بوقت سابق، خصوصاً بعد حلقات ياسمين صبري وحمو بيكا ومحمد أنور، حيث أكدت الناقدة الفنية صفاء الليثي إن برامج المقالب في حد ذاتها هدفها الترفيه، وغالباً ما يكون النجوم المُشاركين على علم مُسبق بالمقلب، وإلا فستُرفع القضايا على الشركة المُنتجة وعلى رامز جلال نفسه، ومنهم من يستطيع إجادة تمثيل المٌفاجأة والبعض الآخر لا.