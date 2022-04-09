شاهد .. أشهر فنانة بالوسط الفني تتمنى العمل مع محمد رمضان بفارغ الصبر.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة)

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انت الان تتابع خبر أشهر فنانة بالوسط الفني تتمنى العمل مع محمد رمضان بفارغ الصبر.. لن تصدق من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
كشفت الفنانة رحاب الجمل عن أمنيتها العمل مع الفنان المصري محمد رمضان ضمن عملٍ سينمائي أو درامي جديد.
ففي حوار متلفز قالت "الفنانة الجمل" : "أنا في صف محمد رمضان، وأتمنى إني أكون من شلّة محمد رمضان، واشتغل معاه.
واستدركت الفنانة المصرية المعروفة بأدوارها الجريئة: اشتغلت في "البرنس"، ومحمد سامي يختار الأفضل، وهو مخرج ديكتاتوري في شغله ومش بيجامل حد... محمد رمضان لا يتدخل في ترشيح آخرين، ولا أعلم بإمكانياته من المخرجين".
هذا وكانت قد كسبت الفنانة "رحاب الجمل" احترام الملايين بعد توبتها تبرئها من فيلم "بينت في دار السلام" لإساءته الى الإسلام رافضة خروج الرجل المسلم بالجلابية في احد مشاهده.
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