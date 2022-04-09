شاهد .. ردة فعل غير متوقعة من فنان العرب محمد عبده بعد تهديده من رامز جلال.. ما فعله صدم الكل !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)
فاز الفنان الكوميدي المصري رامز جلال مؤخرا بجائزة البرنامج الأكثر مشاهدة على شاشة mbc، في مهرجان توزيع جوائز joy awards حيث شكل حالة فريدة بامتداد نجاحاتها لأكثر من عقد من الزمن.
وقد سلم رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ رامز جائزته بنفسه، حيث داعبه على إطلالته المميزة بجاكيت باللون الأحمر، وقال له: «لابسلي ترتر يا رامز»، لتنفجر القاعة بالضحك ثم يعانقه ويبتسم له ويقول: «رغم الترتر سأسلمك جائزتك».
وعقب تسلمه جائزة «أفضل برنامج مشاهدة على شاشة الـmbc»، وَجّه رامز كلمة إلى الحاضرين من النجوم بحفل joy awards بألا يغضبوا منه على المقالب التي خدعهم بها، فيما رد الحاضرون عليه بـ"لا"، مما جعله يبتسم لهم ويداعبهم بقرب الوقوع في فخه مرة أخرى.
أما الفنان محمد عبده فصاح مبتسماً في رامز: لا يا رامز لن أسامحك، ليضحك له ويقول: «أتمنى ألا تغضب مني يا فنان العرب.. (نفسي أعمل فيك مقلب بس خايف من زعلك)»، ليفاجأ فنان العرب محمد عبده من المفاجأة وتبدو عليه معالم الدهشة ويحمر وجه، ليضحك بجواره كل من حضر بجانبه.
وتوجه رامز بإهداء جائزته لابنه ياسر، الذي تمنى أن يكون فخوراً بما يقدمه، ثم نزل رامز على المسرح وسجد سجدة شكر لله على توفيق إياه طوال هذه المسيرة من العطاء.
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