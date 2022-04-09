شاهد .. جوزي ريحته وحشة أزاي أقوم بمعاشرته الزوجية ؟؟.. مبروك عطية يصدم متصلة برد مفاجئ ولا يتوقعة عقل !!

انت الان تتابع خبر جوزي ريحته وحشة أزاي أقوم بمعاشرته الزوجية ؟؟.. مبروك عطية يصدم متصلة برد مفاجئ ولا يتوقعة عقل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/09 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)

رد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، على سؤال ورد إليه من متصلة كان نصه: جوزى ريحته وحشة ازاى اقدر اقوم بمعاشرته الزوجية؟ وقال عطية: أنا بقول للزوجة السائلة تبقي قليلة الأدب لو نمتي معاه أو عاشرتيه ومفيش حد محترم يقلع وياخد واحد ريحته وحشة في حضنه. وتابع "مبروك" خلال تقديمه برنامج "الموعظة الحسنة"، المذاع على فضائية "دريم 2": "جوزك ده امسكيه وحطيه في البانيو وحميه غصب عنه يمكن ينظف والشامبو على حسابي.. والملائكة هتلعنه وتلعن اللي خلفوه وتلعني أنا كمان لو قولتك عاشريه"

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