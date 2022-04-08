شاهد .. أنتشار مقطع فيديو قديم للفنانة الكويتية ’’إلهام الفضالة‘‘ يضعها في موقف محرج .. والجمهور مصدوم !! (اتفرج الفيديو)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 11:40 مساءً | (عمار النجار)

بعد الانتقادات العديدة التي وجهت للممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ وزوجها الممثل ​شهاب جوهر​، إثر عدم ذكرهم الممثلة ​هدى حسين​ من بين أفضل الممثلات الكويتيات خلال لقائهما في برنامج مراحل، اعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو قديم ل إلهام الفضالة، في مفابلة سابقة لها مع برنامج مجموعة انسان، كانت تتحدث فيه عن هدى حسين.



وأكدا إلهام في الفيديو ان علاقتها بهدى حسين أصبحت متوترة بعد أن قدمت لها الاخيرة نصيحة فنية خلال تصويرها أحد الأعمال، الأمر الذي لم تتقبله، وسبب لها الإزعاج.