شاهد .. أنكشاف الديانة الحقيقية للفنانة ’’غادة عبدالرازق‘‘ والذي لم تكشفها لأحد وأخفتها عن كل أزواجها !!

انت الان تتابع خبر أنكشاف الديانة الحقيقية للفنانة ’’غادة عبدالرازق‘‘ والذي لم تكشفها لأحد وأخفتها عن كل أزواجها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 10:40 مساءً | (عمار النجار) تساءل الجمهور عن ديانة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق وفيما يلي نكشف لكم أبرز المعلومات عنها. معلومات عن غادة عبد الرازق الاسم الكامل: غادة محمد عبد الرازق.

الاسم الفني: غادة عبد الرازق.

تاريخ الميلاد: 6 يوليو عام 1970.

عمرها في عام 2021: 51 عام.

البرج الفلكي: برج السرطان.

محل الميلاد: محافظة الشرقية.

الجنسية: مصرية.

الديانة: مسلمة.

المهنة: ممثلة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج الأول: عادل القزاز.

اسم الزوج الثالث: حلمي سرحان.

اسم الزوج الرابع: وليد التابعي.

اسم الزوج الخامس: محمد فودة.

اسم الزوج الحالي: هيثم زنيتا.

عدد الأبناء: 1.

أسماء الأبناء: روتانا.

بداية المشوار الفني: بدأت في عام 1993.

سنوات النشاط: منذ عام 1993 حتى الآن.

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