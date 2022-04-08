شاهد .. لن تصق كيف كانت ردة فعل الفنانة ’’نيللي كريم‘‘ على متابع تمنى لها الموت.. ما فعلته صدم الكل ! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 10:10 مساءً | (عمار النجار)

ردت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ على منشور متابع دعا عليها بالموت هي والاعلامية رضوى الشربيني، وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : منك لله يا شيخة.. ربنا ياخدك انتي ورضوى الشربيني في يوم واحد.

لترد عليه نيللي كريم ناشرة المنشور وعلقت: "أشكرك جدا.. رمضان كريم".

يذكر ان نيللي كريم تؤدي دور البطولة في مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يتناول قضية الطلاق بين فاتن وزوجها سيف اللذين تقع بينهما العديد من المشاكل وتجد البطلة نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها اذا قررت ان تتزوج مرة ثانية.

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