شاهد .. إبنة الفنانة نوال الزغبي تُغضب الكل وتستعرض وشمها الذي يغطي منطقة كبيرة من جسدها !! (اتفرج صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

نشرت ​تيا ديب​، ابنة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، صورا لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، استعرضت فيها الوشم الذي حصلت عليه قبل فترة والذي يغطي ذراعها كون حجمه كبيراً.

وانقسم المتابعون بين من أحب الوشم الذي حصلت عليه تيا، ولكن لم يفهموا معناه، كونه غير واضح في الصور، وبين من اعتبر أن حجمه كبير جداً، الا انهم ومع ذلك أثنوا على جمالها، خصوصا انها تشبه والدتها الى حد بعيد، من حيث ملامح وجهها وجمالها الطبيعي، وستايلها الجميل الذي تتمتع به.