شاهد .. مفاجأة كبرى.. تسريب تسجيل صوتي بين الفنان محمد رمضان وإعلامية شهيرة.. هذا ما فعله حتى أبكاها !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر مفاجأة كبرى.. تسريب تسجيل صوتي بين الفنان محمد رمضان وإعلامية شهيرة.. هذا ما فعله حتى أبكاها !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

فاجأت إعلامية شهيرة الجمهور عندما قامت بتسريب تسجيل صوتي في مقطع فيديو بينها وبين محمد رمضان وقالت أن تصرفه معها أبكاها كثيراً.

ريهام سعيد وفي مقابلتها مع راغدة شلهوب قامت بتسريب تسجيل صوتي لـ محمد رمضان بعد أن طلبت منه العمل معه في إحدى أعماله.

ريهام قالت أنها أرسلت رسالة إلى محمد تطلب فيها العمل معه وأنها بحاجة إلى نجاحه كثيراً هذه الفترة بعد أن تخلى عنها الجميع





وأشارت إلى أنها لم ترسل مرة رسالة إليه وتجاهلها أو لم يرد عليها مثل غيره حيث أنها تعرضت للخذلان من أقرب الناس بسبب أزماتها الأخيرة.



وقال محمد في التسجيل أنها إضافة إلى أي مكان تتواجد فيه وأن من يرفض العمل معها هو الذي سيتلقى الخسارة وليست هي

ووصفت ريهام كلام محمد بأنه “جبر خواطر” مشيرة إلى أنها بكت بسبب كلامه لها من شدة تاثرها وأنه الوحيد الذي لم يتخلَّ عنها بمحنتها.

وكان قد أثار بكاء النجم المصري الشهير محمد رمضان، ضجةً كبيرةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الـ بكاء، وهطول دموعه، ما دعا البعض للبحث عن السبب.

في التفاصيل، خلال أحداث مسلسل المشوار إكتسح مشهد الذي تمكن فيه “ماهر” أي ​محمد رمضان​ من الإتصال والإطمئنان عن زوجته “ورد” أي دينا الشربيني، بعدما إفترقا عن بعضهما، وفي التفاصيل ينهار “ماهر” و “ورد” ويجهشان بالبكاء خلال حديثهما.

أحدث المشهد ضجة كبيرة وذلك بسبب بكاء رمضان بعين واحدة وكان هذا الأمر قد حدث معه في أعمال سابقة ما لفت أنظار وإنتباه المتابعين.