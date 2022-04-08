أجواء حارة وجافة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، بالمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية او الذاهبين إليها من أجواء حارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم، الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأوضح أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة بوجه عام أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وغائمة جزئيا أثناء النهار مع تشكل السحب المنخفضة والركامية على أجزاء منها في فترة ما بعد الظهيرة مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية.
وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، بينما تكون صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الغربية مع رياح نشطة على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن لتصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج وإثارة العوالق الترابية والرملية.
وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع أجواء جافة وحارة أثناء النهار، في حين ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بشكل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أجواء حارة وجافة.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.