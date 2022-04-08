أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يشارك باحتفال تأسيس حزب البعث

الأمين العام المساعد يشارك باحتفال تأسيس حزب البعث
رأس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، وفد المؤتمر الشعبي العام إلى الاحتفال الخطابي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لميلاد حزب البعث العربي الاشتراكي.
وقد القى الأمين العام المساعد الشيخ جابر الوهباني كلمة المؤتمر الشعبي العام التي هنأ فيها باسم المؤتمر الشعبي العام قيادات وكوادر حزب البعث بهذه المناسبة ونقل تحيات وتهاني رئيس المؤتمر الشيخ المناضل صادق بن أمين أبو رأس.. كما أكد على موقف المؤتمر الثابت ضد العدوان والحصار وازاء المستجدات السياسية ومشاورات الرياض.
وكان وفد المؤتمر المشارك بتكليف من رئيس المؤتمر برئاسة الامين العام المساعد وعضوية الأخوين عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامه رئيس الدائرة السياسية - يونس هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية.
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