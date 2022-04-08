شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. أعتزال الفنانة دينا الشربيني في هذا الوقت .. والحزن يخيم على قلوب محبيها !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)
لا زالت تصريحات الممثلة المصرية دينا الشربينيمتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها كان انتشار فيديو لها، وهي تتلكم عن شعورها بالوحدة بشكل واضح، وأكدت أن والدها طلب منها اعتزال التمثيل قبل فترة من الزمن وهي في القمة لكي يراها الناس بصورة إيجابية، وأكدت أنها ستحقق له ما يريده لكن من دون أن تحدد الفترة الزمنية التي ستطبق فيها هذا القرار.
وتابعت مشيرة الى شعورها بالوحدة تشعر به عند عودتها إلى المنزل بعد العمل وقيمت سعادتها من 10 بـ 1/10 أي أنها غير سعيدة أبداً.
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