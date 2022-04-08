شاهد .. النجمة المصرية غادة عبد الرازق تعترف لأول مرة وبكل جرأة عن أكبر مخاوفها !!

انت الان تتابع خبر النجمة المصرية غادة عبد الرازق تعترف لأول مرة وبكل جرأة عن أكبر مخاوفها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

كشفت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ عن خوفها من الحسد والعين في الكثير من الأمور، ومن بينها علاقتها بزوجها هيثم زنيتا، وعلاقتها بالله.

وقالت غادة عبد الرازق: "زوجي عدل مني كثيرا، ودون مقابل وفي جوانب كثيرة كانت تنقصني كملها لي، تزوجنا وانفصلنا ثم تزوجنا مرة أخرى، وأعرف شخصيته جيدا، عنده 1 و1 يساوي 2".



وأضافت في حديثها لبرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ​ياسمين عز​ عبر شاشة "MBC مصر"، أنها تؤمن بالحسد وتخاف من العين، وأنها قد تصيب علاقتها بزوجها أو علاقتها بالله إن تحدثت عنها، وقالت: "مش بحب أتكلم في ديني لأن حتى الحاجة دي ممكن يدوني فيها عين، وما كنتش بصدق في الحسد لحد ما جه وقت حسيت أن في حاجة مش صح، حتى في أسلوبي كنت بصحى من النوم أحس أني مخنوقة ومش طايقة نفسي وبخانق دبان وشي".