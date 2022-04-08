شاهد .. إبن أشهر فنانة بالوسط الفني متهم بجريمة قتل رجل مسن وهذا ما كشفته التحقيقات.. لن تصدق من تكون النجمة ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر إبن أشهر فنانة بالوسط الفني متهم بجريمة قتل رجل مسن وهذا ما كشفته التحقيقات.. لن تصدق من تكون النجمة ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

ارتكب شاب جريمة مروعة في مصر حيث تسبب في مقتل مسن يدعى عزت.

ح، ويبلغ من العمر 55 عاما، في منطقة المنشية بفيصل.



ووفقا لوسائل الإعلام المصرية، فإن المتهم هو إبن الممثلة المصرية ​سحر كامل​، وأنه قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما.



وأمرت جهات التحقيق في الجيزة، بسرعة ضبط وإحضار الشاب المتهم بجريمة القتل في منطقة المنشية التابعة لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة.



كما أمرت الجهات المعنية بدفن وتشريح جثمان المتوفي، وإيداع تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وسماع أقوال شهود العيان ممن حضروا المشاجرة في الشارع.



وبحسب التفاصيل، فإن المجني عليه هو والد زوجته ويعود أصل الخلاف بعد مشادة كلامية بين الزوجة والشاب لتقوم بعدها بالخروج من المنزل واللجوء الى والدها.



وبينت التحقيقات الأولية، أن الأسرتين قررتا عقد جلسة على المقهى أول أيام رمضان، وحضر الزوج وأسرته، كما حضرت الزوجة وأسرتها إلى المكان لوضع حل لمشكلة الزوجين، وفي أثناء تبادل الطرفين للحديث احتد أحدهما وتطور الأمر لمشادة كلامية وقعت على إثرها مشاجرة دامية قتل فيها والد الزوجة.