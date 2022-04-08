شاهد .. المستور أنكشف وظهر للعلن.. تعرف على حقيقة خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال !! (اتفرج فيديو)

انت الان تتابع خبر المستور أنكشف وظهر للعلن.. تعرف على حقيقة خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال !! (اتفرج فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

حل الفنان هشام جمال ضيف برنامج “أستوديو ٩٠٩٠” مع فاطمة مصطفى، وكشف حقيقة وجود خلافات بينه وبين الفنانة دنيا سمير غانم.

وقال هشام جمال: “عرض مسلسل “في بيتنا روبوت” في رمضان"، ليس له علاقة بتأجيل عرض مسلسل “عالم موازي”، التأجيل المرة الاولى كان بسبب الظروف المرضية لنا جميعاً ووفاة الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، أما التأجيل هذا العام نظراً لأن المسلسل ١٥ حلقة فقط ولا يوجد مسلسلات ١٥ حلقة هذا الموسم تابعة لشركات المتحدة التي تم التعاقد معها، لذلك لم نتمكن من عرض المسلسل.

وتابع قائلاً: "عرضت على دنيا أن نستكمل المسلسل ليصبح 30 حلقة، ولكنها رفضت لـ رغبتها في تقضية اكثر وقت ممكن مع عائلتها، بالإضافة أن المسلسل كان يضم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي لم تستكمل مشاهدها بعد، لذلك الأمر مُتعب نفسيا بالنسبة لها".

كما أضاف: "علاقتي بدنيا اكبر واهم من اي شغل، وعلى مدار ١٠ سنوات عمل سوياً انا مفتكرش ان انا ودينا شدينا حتى مع بعض ..بالعكس انا شخص عصبي جداً وهي بتعرف تحتويني، وفيه بينا كيمياء، ف اكيد مش هلومها او هضغط عليها في الظروف اللي بتمر بيها، انا فعلاً متضرر جداً مادياً وعملينا من عدم عرض مسلس عالم موازي، لكن انا مُقدر الظروف".