شاهد .. لن تصدق كم بلغ أجر احمد عز والسقا وياسر جلال في مسلسل ‘‘الاختيار 3’’ .. الرقم فلكي و فاق الخيال والمعقول !

انت الان تتابع خبر لن تصدق كم بلغ أجر احمد عز والسقا وياسر جلال في مسلسل ‘‘الاختيار 3’’ .. الرقم فلكي و فاق الخيال والمعقول ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 05:40 مساءً | (عمار النجار)

طالب عدد من الممثلين في الأدوار الثانية والثالثة، بالاضافة الى عدد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المنتجين بانصافهم في الأجور مقارنة بنجوم الصف الأول.

وتشير التقارير إلى ان اغلب ميزانية المسلسلات تذهب إلى نجوم محددة كل عام ، والباقي يتم توزيعه على ممثلين الادوار الثانية وباقي انتاج المسلسل ، خاصة وأن ميزانية أضخم مسلسل في مصر لا تزيد عن 80 مليون جنيه ككل.

من جانبها اعلنت شركات الانتاج في مصر والسعودية تخفيض عدد المسلسلات هذا العام مقارنة بالعام الماضي بعدما كانت قد تخطت رقم قياسي بأكثر من 40 مسلسل ، خاصة مع ارتفاع اجور الفنانين وباقي تكلفة الانتاج مؤخرا .

النجم أحمد السقا بعود لدراما رمضان 2022 من خلال مسلسل الاختيار3 الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، وهو من بطولة: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

ووصل اجر احمد السقا في مسلسل "الاختيار 3" إلى 33 مليون جنيه، بينما حصل أحمد عز على 15 مليون جنيه، حسب بعض المصادر الاعلامية.

ويعود الفنان ياسر جلال للمشاركة في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" في احداث أكشن ودراما اجتماعية، حيث وصل اجره المسلسلات إلى 14 مليون جنيه.