شاهد .. تعرف على الشخصية الشهيرة الذي رفضت كل الإغراءات للظهور في ’’رامز موڤي ستار‘‘ رغم المبلغ الخيالي الذي عُرض عليه.. والصدمة في هويته ! (صورة)

انت الان تتابع خبر تعرف على الشخصية الشهيرة الذي رفضت كل الإغراءات للظهور في ’’رامز موڤي ستار‘‘ رغم المبلغ الخيالي الذي عُرض عليه.. والصدمة في هويته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

كشف مقدم البرامج الرياضية محمد شبانة قبل شهر رمضان عن عرض لا يصدق قدمه رامز جلال إلى المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، تبلغ قيمته 8 ملايين جنيه مقابل الوقوع ضحية لمقلبه رامز موفي ستار، ولكن الأخير رفض. وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات سابقة، إن كيروش رفض الظهور في برنامج رامز جلال، مقابل نصف مليون دولار، لأنه كانت لدى المنتخب المصري مباراة حاسمة ضد السنغال والذي انتهت بتأهل السنغال لنهائيات كأس العالم وخروج منتخب مصر. وأوضح: "رأى كيروش أن المنتخب كان مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم، وهى فترة تحتاج تركيزا من جميع الأطراف، كما أن الظهور في برنامج مقالب بعد انتهاء الدور الحاسم مهما كانت النتيجة فيه استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب خاصة في حالة التأهل"

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