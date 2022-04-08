شاهد .. معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن زوجة محمد رمضان.. عمرها الحقيقي سيصيبك بالصدمة !!

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة تُكشف لأول مرة عن زوجة محمد رمضان.. عمرها الحقيقي سيصيبك بالصدمة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 04:10 مساءً | (عمار النجار)

أحتفل الفنان محمد رمضان موخراً بعيد زواجه ونشر محمد رمضان عبر حسابه على Instagram صورة له مع زوجته نسرين ليهنئها بعيد زواجهما التاسع.

وتحدّث رمضان عن قصة زواجه بنسرين عبدالفتاح، في العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، حيث عُقد القران في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، واقتصر الحضور على أسرة العروسين والمقربين فقط، دون حفل زفاف.

وأطلّت العروس نسرين عبدالفتاح آنذاك، بفستان أبيض بسيط، وتسريحة شعر انسيابية ممزوجة ببعض التموجات، كما ارتدت عقدا أبيض في رقبتها.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن زوجة الفنان محمد رمضان:

اسمها الثلاثي نسرين السيد عبدالفتاح وعمرها 30 عاما تزوجت من محمد رمضان في 2012، مكتفيان بالاحتفال بعقد قرانهما دون حفل زفاف.

تتميّز زوجة محمد رمضان بجمال خاصّ، فهي تلفت النظر بعيونها الزرقاء وشعرها الاشقر وبشرتها النضرة.

وأثمرت زيجة محمد رمضان ونسرين عبدالفتاح، عن طفلين، هما «علي» و«كنز»، كما أنّ رمضان له ابنة تدعى «حنين» من زوجته الأولى، ظهرت مؤخرا في إحدى الكليبات الغنائية لوالدها، وأثارت الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

أعلن محمد رمضان رفضه عمل زوجته في مهنة التمثيل، مفضلا تفرغها لرعاية الأسرة وتربية الأبناء، بحسب تصريحه في برنامج «ممكن» مع الإعلامي خيري رمضان.

على جانب آخر، عبر محمد رمضان عن سعادته بتعاونه مع المخرج محمد ياسين في مسلسله الجديد لرمضان 2022، الذي تشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني ورفض محمد رمضان الكشف عن تفاصيل المسلسل في لقائه مع برنامج TheInsider بالعربي، موضحا أنه منشعل هذه الفترة في الحفلات التي يحييها، ويترك كل شيء للمخرج محمد ياسين لأنه مخرج كبير ويثق فيه.