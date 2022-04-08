شاهد .. بسبب أبو جبل.. مرتضى منصور يفضح أمام الملأ فبركة مقالب الممثل رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه !!

انت الان تتابع خبر بسبب أبو جبل.. مرتضى منصور يفضح أمام الملأ فبركة مقالب الممثل رامز جلال ويكشف مالم يجرؤ غيره الكشف عنه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 03:10 مساءً | (عمار النجار)

بالتزامن مع عرض برنامج مقالب رامز جلال الجديد «رامز موفي ستار» أعاد رواد مواقع التواصل تداول تصريحات لـ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، كشف فيها عن فبركة برنامج مقالب رامز جلال.

تحدث مرتضى منصور بكل جرأة عن برنامج مقالب الفنان رامز جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

رئيس نادي الزمالك كشف أن الضيوف يكونوا على علم بتفاصيل مقلب رامز جلال قبل الذهاب، وآخرين لا يتم الكشف عن كل مجريات ما يحدث معهم خلال التصوير.

وقال "منصو": "أبو جبل استمر لمدة 10 أيام يتصل عليا وعلى أمير لكي يحصل على جواز سفره"، لافتا: "كنت أفكر أنه يريد جواز السفر لكي يسافر السعودية للتعاقد مع أحد الأندية، لكنه كان يريد السفر للظهور مع رامز جلال".

وأضاف مرتضي منصور أن الزمالك كان عنده مبارتين مهمتين وأبو جبل عايز جواز السفر علشان يعمل حلقة مع رامز جلال"، مؤكدأً أن كل اللي طالعين في برنامج رامز جلال عارفين أنهم رايحين مقلب".

وأكد: "أبو جبل كلمني وكلم أمير علشان يأخذ جواز السفر، ولما سألناه قال إني عندي حلقة مع رامز جلال"، معقبا: "عيب على رامز وبرنامجه، بيمثلوا على الناس وكل دي أفلام".

يُذكر أن برنامج «رامز موفي ستار» قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

ويُعرض حاليا برنامج «رامز موفي ستار» على « MBC مصر «خلال شهر رمضان الساعة 6:20 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وعرضت هذه الحلقة يوم الإثنين 4 إبريل 2022.