شاهد .. زوجة النجم فتحي عبدالوهاب تصدم الكل بعد أنكشاف هويتها .. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل ليالي الحلمية .. من هي ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر زوجة النجم فتحي عبدالوهاب تصدم الكل بعد أنكشاف هويتها .. فنانة شهيرة وبطلة مسلسل ليالي الحلمية .. من هي ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 02:40 مساءً | (عمار النجار)

الفنانة المسرحية عبير لطفي، رئيس مهرجان إيزيس، هي مخرجة وممثلة مصرية، وكانت بدايتها مع المسرح على مسرح الطليعة مع سمير عصفور خلال العرض المسرحي القاهرة ٨٠ ومع الفنان الراحل محمد عوض، وهي زوجة الفنان فتحي عبدالوهاب.

شاركت عبير لطفي فى عدة أعمال مسرحية وتليفزيونية لكن الأقرب إليها مسلسلي "ضمير أبلة حكمت" و"الناس في كفر عسكر، و كمخرجة مسرحيتها الجديدة " بس إنت مش شامم" بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد عادل، وأيضاً من المسلسلات ليالي الحلمية الجزء الرابع.

وكانت الفنانة كشفت أن زوجها الفنان فتحى عبدالوهاب يدعم المرأة، موضحةً أن المسرح كان سبب قصة الحب بينهما، حيث كانا حينها فى ورشة الفنان محمد صبحي.

وقالت "لطفي" في لقاء تلفزيوني سابق إنهما فى الفن كائنات مستقلة، ولكنهما عملا سويا فى عمل من إخراجها كما قدمت دور والدته فى أحد المسلسلات من بطولة دلال عبد العزيز، وكان مسلسل "الناس فى كفر عسكر".

وأشارت إلى أن بيتهما عبارة عن شراكة، وما أعجبها فى فتحى عبد الوهاب أنه بنى آدم وإنسان ومثقف، وهناك كيمياء بينهما ومتفهم وليس "قماص".