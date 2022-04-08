شاهد .. مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ النجمة نرمين الفقي تجيب بجرأة صادمة و دون خجل و تكشفت السر الخطير والمخفي !

انت الان تتابع خبر مين هو الراجل اللي نفسك تتجوزيه ؟؟ النجمة نرمين الفقي تجيب بجرأة صادمة و دون خجل و تكشفت السر الخطير والمخفي ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 02:10 مساءً | (عمار النجار)

تعتبر الفنانة نرمين الفقي، من أشهر عوانس الوسط الفني، رغم جمالها الذي لم يتأثر بتقدم العمر حيث بلغت سن الخمسين.

وكشفت الفنانة نرمين الفقي مواصفات فتى أحلامها الذي تتمنى الزواج منه أثناء لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON".

وقالت : "لا بد أن يكون مثقف وحنين وطيب وراجل بمعنى الكلمة، وغير كدة مش عايزة ومش خايفة من الزمن والوحدة".

وأضافت: "أنا كامرأة نفسي أحب وأتحب وأشعر إن الراجل إلي قدامي بيحبني بجد وفكرة الارتباط سيباها على ربنا، وعمرى ما حبيت في حياتي".

وتابعت نرمين الفقى: "عدد كبير من الرجال تقدموا لي ولكن لم أجد كيمياء بيننا وبينهم"، مشيرة إلى أن التمثيل كان عائقا لها بسبب موضوع الارتباط، مضيفة: "مريت بناس في حياتي كان نفسهم يرتبطوا بيا مقابل الابتعاد عن التمثيل".

وعن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: «لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ومايكنش «سليط اللسان» أو يكون قليل الأدب يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل».

واستطردت: «بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللى يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق».