شاهد .. بعد المطالبة بإيقافه.. إحالة المشاركين في مسلسل ’’من شارع الهرم إلى‘‘ إلى التحقيق والسبب صدم كل مشاهديه !! (تفاصيل ما حدث)

انت الان تتابع خبر بعد المطالبة بإيقافه.. إحالة المشاركين في مسلسل ’’من شارع الهرم إلى‘‘ إلى التحقيق والسبب صدم كل مشاهديه !! (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 01:40 مساءً | (عمار النجار)
كشفت صحيفة الراي الكويتية أن وزارة الإعلام ستتخذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من شارك في مسلسل من شارع الهرم إلى... من موظفي الوزارة بدون إذن رسمي.
ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي قوله إن وزير الإعلام الدكتور حمد روح الدين أصدر توجيهاته لكل قطاعات الوزارة بإحالتهم للتحقيق وعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في المسلسل المثير للجدل، الذي يُعرض على إحدى القنوات الفضائية.
وأكّد الخالدي أن العمل تم تصويره خارج الكويت من دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من الوزارة التي أكّد حرصها على إظهار الصورة المشرّفة للمجتمع الكويتي ورفض أي أعمال من شأنها الإساءة إليه.
وكان العمل قد أثار جدلاً واسعاً منذ عرضه وطالبت الجماهير بإيقافه بسبب أكثر من مشهد.
يذكر أن العمل من بطولة: هدى حسين، خالد البريكي، نور الغندور، ليلى عبد الله، مرام، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، لولوة الملا، فرح الصراف، محمد الرمضان، خالد الشاعر، نور الشيخ، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري، وبمشاركة الممثلة السورية روعة السعدي وآخرين... وهو كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح
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