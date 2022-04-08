شاهد .. اعتراف صادم يفضح المستور والمخفي في برنامج رامز موفي ستار.. والمفاجأة المزلزلة في أجر فان دام اليومي !! (مبلغ فلكي)

انت الان تتابع خبر اعتراف صادم يفضح المستور والمخفي في برنامج رامز موفي ستار.. والمفاجأة المزلزلة في أجر فان دام اليومي !! (مبلغ فلكي) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

تصدر اسم الفنانة المصرية، غادة عادل، خلال الأيام القليلة الماضية، ترند منصة التدوينات القصيرة “تويتر” في مصر، وذلك بعد حلقتها في برنامج الفنان رامز جلال “رامز موفي ستار”.

كشف اعتراف الفنانة المصرية، غادة عادل، خلال برنامج مقالب رامز جلال، صحة ما أثير حول إمكانية فبركة الحلقات ومعرفة الضيوف بالمقلب مسبقاً قبل الذهاب لتصويره.

حيث قالت عادل، في الحلقة أنها مرت بوعكة صحية قبل تصوير الحلقة، وكان تاريخ هذه الوعكة هو 6 مارس / أذار الماضي، ما يؤكد أن غادة قامت بتصوير المقلب بعد هذا التاريخ، وذلك حسبما أفاده الإعلام المصري.

وحلت الفنانة غادة ، ضيفة على الفنان رامز جلال، في برنامجه “رامز موفي ستار”، الذي يعرض عبر فضائية “MBC مصر”، ودخلت في حالة من الذهول بعد أن اكتشفت أنها ضحية مقلب، قبل أن تقوم بمحاولة ضرب رامز جلال بعنف.

وأشارت مصادر، إلى أن الوكالة طلبت مبلغ 300 الف دولار يوميا، وكان الإتفاق على 10 أيام تصوير.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 الف دولار لليوم، والا يتخطى العمل 10 أيام، والا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل.

واستغرق التصوير 13 يوم، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فاندام التي حسمت الأمر.

وبحسبة بسيطة، يكون فاندام قد حصل على 2 مليون و 790 الف دولار.

وصورت حلقات برنامج رامز موفي ستار، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

والجدير ذكره أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد شملت عدد من نجوم الفن، وهم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين.