شاهد .. المتحول الإماراتي بدر خلف يثير غضب كل الخليجيين و يستعرض حمله بطريقة صادمة .. هكذا بدى ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر المتحول الإماراتي بدر خلف يثير غضب كل الخليجيين و يستعرض حمله بطريقة صادمة .. هكذا بدى ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 11:10 صباحاً | (عمار النجار)

شارك خبير التجميل الاماراتي ​بدر خلف​ جمهوره ومتابعيه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له ظهر فيها وهو يستعرض حمله بطفله الأول.

وعلق على الصورة قائلاً: “يا ربي إني أستودعك جنيني اللهم أكمل خلقه وخلقه من دون زيادة أو نقصان”.

وظهر بالصورة ببطن منتفخ وقد كشف عنه، الأمر الذي فاجأ الجمهور، ودفعهم للتساؤل عن سبب هذا الإنتفاخ، وإستنكروا ان يكون حمل حقيقي.

جاءت التعليقات على النحو التالي: “اي حمل هاد شكل كرشي بعد. الفطور”، “اي جنين بس الله يهديك هذي سدحه واحد مكثر لقيمات بعد الفطور”.