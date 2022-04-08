شاهد .. هالة صدقي تكشف بجراءة صادمة السبب وراء عدم مشاركتها في مسلسل ’’فاتن أمل حربي‘‘ وتتمنى أن يتم تغيير هذا القانون الصادم !

انت الان تتابع خبر هالة صدقي تكشف بجراءة صادمة السبب وراء عدم مشاركتها في مسلسل ’’فاتن أمل حربي‘‘ وتتمنى أن يتم تغيير هذا القانون الصادم ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 10:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة هالة صدقي سبب مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، ورأيها في مناقشة موضوع معاناة المرأة في محاكم الأسرة، ومعايير نجاح المسلسل بالنسبة لها.

وقالت هالة صدقي في تصريح لـ القاهرة24: إن سبب مشاركتي في مسلسل فاتن أمل حربي هو أن يتغير قانون الأحوال الشخصية، لأنها قوانين ظالمه وقديمة.

وأضافت صدقي: المسلسل يناقش قضية تهم المجتمع ومهم أننا نطرحها، ونجاح المسلسل هو أنه يتم تغير قانون الأحوال الشخصية.

يذكر ان مسلسل فاتن أمل حربي من بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد التاجي، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

ويعتبر مسلسل فاتن أمل حربي أول عمل درامي يناقش معاناة المرأة في محاكم الأسرة، ويعد هذا العمل أول عمل درامي من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بعد نجاحه في الأعمال السينمائية أبرزها، صاحب المقام، الضيف، مولانا، وغيرها من الأفلام.