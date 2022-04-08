شاهد .. نجمة ذا فويس كيدز ’’لين الحايك‘‘ تخطف أنظار الشباب بإطلالة نووية وغير متوقعة !! (اتفرج صورة)

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انت الان تتابع خبر نجمة ذا فويس كيدز ’’لين الحايك‘‘ تخطف أنظار الشباب بإطلالة نووية وغير متوقعة !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 09:40 صباحاً | (عمار النجار)
نشرت لين حايك، نجمة the voice kids مجموعة صور جديدة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تظهر في الملابس نفسها التي ظهرت فيها أخيراً الاعلامية كارلا حداد في إحدى حلقات برنامجها Fi Male.
ولفتت لين الأنظار إذ أصبحت شابة جميلة، في صورة مختلفة عن تلك التي ترسخت منذ ظهورها في برنامج هواة للأطفال.
يُذكر أنّ لين وقّعت عقد إدارة أعمال وإنتاج مع شركتي Music is My Life وWatary، إذ ستطلق قريباً أعمالاً فنية جديدة.
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