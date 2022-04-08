شاهد .. الفنانة زينة تخرج عن صمتها لأول مرة وتكشف للعلن أسرار صادمة ومُخجلة عن علاقتها بأحمد عز !!

انت الان تتابع خبر الفنانة زينة تخرج عن صمتها لأول مرة وتكشف للعلن أسرار صادمة ومُخجلة عن علاقتها بأحمد عز !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 08:10 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الفنانة زينة في وقت سابق عن أسرار جديدة في علاقتها بالفنان أحمد عز.

روت زينة أمام المحكمة قبل سنوات قصتها بداية من الزواج وحتى إقامتها للدعوى القضائية ضده.

ينة قالت أنها تزوجت من أحمد عز في يونيو 2012، ثم قضيا في مصر أسبوعاً وسافر بعدها أحمد عز إلى نيويورك ولحقته فيما بعد إلى لوس أنجلوس، لحضور افتتاح فيلم لهما، لأنه بحسب طلب عز أن يكون الزواج سرياً.

وأضافت زينة أنها حملت في طفليها في شهر إبريل وكان يعلم عز ذلك، مضيفة أنه ماطل في الدعوى واتهمها بالتزوير.

وطلبت زينة من القاضي استخراج شهادات ميلاد لطفليها ليعيشا حياة طبيعية قائلة " أبوس إيديك عايزة حق ولادي، وخايفة أموت ومحدش يجيب حقهم".

يذكر أن الفنانة المصرية زينة، مرت بسنوات صعبة بعد عودتها قبل أكثر من 9 سنوات من الولايات المتحدة الأميركية، وبصحبتها توأمها زين الدين وعز الدين.

تلك العودة التي فجرت أزمة كبرى داخل الوسط الفني، بعدما كشفت زينة عن زواج تم بينها وبين الفنان أحمد عز، مؤكدة أن عز هو والد الطفلين.

ذلك الأمر الذي انتقل إلى ساحات القضاء وحُسم في النهاية بإثبات نسب التوأم إلى أحمد عز، وحصول زينة على حكم بالخلع من أحمد عز.