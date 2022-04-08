شاهد .. حذف مشاهد خادشة للفنانة ’’ديما بياعة‘‘ من مسلسل حضور لموكب الغياب.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة)

انت الان تتابع خبر حذف مشاهد خادشة للفنانة ’’ديما بياعة‘‘ من مسلسل حضور لموكب الغياب.. والجمهور مصدوم !! (اتفرج صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 07:40 صباحاً | (عمار النجار)

كشفت الممثلة السورية ​ديما بياعة​ أنه تم حذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل حضور لموكب الغياب​ الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني وذلك لأسباب دينية وفق تعبيرها.

ونشرت بياعة صور لها عبر صفحتها على موقع من كواليس العمل فعلقت إحدى المتابعات بأن المشهد الذي قدمته في الكنيسة لم يعرض على التلفاز لترد عليها بالقول: "والله للآسف تلفزيون قطر حاذف كل شي مشاهد فيها تصليب وكنيسة وأنا مزعوجة؛ لأنه هذا أساس دوري امرأة مسيحية متدينة".



ويتناول العمل الأحداث الهامة التي صاحبت مأساة فلسطين، ونضال الفلسطينيين في سبيل إنقاذ بلادهم، كما يتناول تأثير النكبة على حياة الناس والمجتمع، وعلى المنطقة برمتها، وما صاحبها من هجرة ونزوح.



الجدير ذكره أن العمل من إخراج عمار رضوان، وبطولة جهاد عبدو، منذر رياحنة، ديما بياعة، إياد حوراني، مازن الناطور وغيرهم.