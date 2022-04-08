شاهد .. مبالغ صدمت الكل .. لن تصدق كم بلغت تكلفة انتاج برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. الرقم خيالي فاق كل التوقعات !

انت الان تتابع خبر مبالغ صدمت الكل .. لن تصدق كم بلغت تكلفة انتاج برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘.. الرقم خيالي فاق كل التوقعات ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 07:10 صباحاً | (عمار النجار)

صورت حلقات برنامج رامز موفي ستار، في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

والجدير ذكره أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد شملت عدد من نجوم الفن، وهم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين.

وبلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً.

تواصل حلقات برنامج "رامز موفي ستار" مع النجم رامز جلال تحقيق المراتب الأولى في المُتابعة والمُشاهدة خلال الأيام الماضية في مُحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه.