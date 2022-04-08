شاهد .. المستور ظهر للعلن.. أخيرا أنكشاف جنسية حبيبه ’’فاهد‘‘ أبن الفنانة الإماراتية أحلام والذي حاولت أخفائها !

انت الان تتابع خبر المستور ظهر للعلن.. أخيرا أنكشاف جنسية حبيبه ’’فاهد‘‘ أبن الفنانة الإماراتية أحلام والذي حاولت أخفائها ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 06:40 صباحاً | (عمار النجار)

قال فاهد إبن الفنانة الإماراتية أحلام إنه في حالة حب بعدما نشر تغريدة قال فيها إنه حين يستحم لا يمكنه إلا التفكير بها.

اليوم عاد ليكتب لحبيبته الغامضة، وقال: “جتني أسأله واجد عن جنسيتي، أنا قطري وأمي إماراتية، ونعم بكل الدول”.

أحلام ردّت على كلام إبنها وكشفت عن جنسية حبيبته، وقالت: “كفو من رباك أمي كفو بس ما قلت لهم أن الحب احم احم سعودي”

ليرد عليها مجددًا: “لاحول ولا قوه إلا بالله يا يمه مب كذا تفضحيننا عند العرب”

البعض سأل أحلام إن كانت تقبل بحبيبة إبنها السعودية مهما كانت مستوى حياتها الإجتماعية، أم تريدها من عائلة ثرية فقط.