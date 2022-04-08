شاهد .. مشهد ليلة الدخلة في مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ يفجر ضجة واسعة ومطالبة بموقف المسلسل .. لن تتوقع ما حدث وأغضب المصريين !!

انت الان تتابع خبر مشهد ليلة الدخلة في مسلسل ’’الكبير أوي 6‘‘ يفجر ضجة واسعة ومطالبة بموقف المسلسل .. لن تتوقع ما حدث وأغضب المصريين !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 05:40 صباحاً | (عمار النجار)

تسبب أحد مشاهد الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6 في ضجة عارمة وغضب بعض الممرضين، الذين اعتبروا أن ارتداء الفنانة رحمة احمد لملابس الممرضة في مشهد كوميدي، إهانة لمهنتهم.

وشهد جروب "حقوق التمريض" المهتم بمشاكل الممرضين في مصر، نقاش كبير بسبب المشهد، حيث عبر الكثيرون عن غضبهم ورغبتهم في أن تتخذ النقابة العامة للتمريض موقفا ضد صناع مسلسل "الكبير أوي 6".

وانقسمت الأراء بين التضامن مع غضب الممرضين وبين أخرين رأوا أن اعتراضهم لا مبرر له بسبب عدم وجود إساءة لمهنة التمريض في المشهد الكوميدي، إلى جانب أن نفس المسلسل تظهر به شخصية "الدكتور ربيع" التي يجسدها بيومي فؤاد، دون أن يعترض أو يغضب أي من الأطباء.

وفي المشهد المقصود، تظهر رحمة أحمد في شخصية "مربوحة" زوجة الكبير التي تحاول أن ترتدي ملابس ملفتة لزوجها بعد حفل زفافهما، ومن بين ما ارتدته ملابس ممرضة، ودار بينها وبين أحمد مكي حوار طريف.

ومسلسل "الكبير أوي 6" من بطولة أحمد مكي، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد، حاتم صلاح، مصطفى غريب والطفل عبد الرحمن طه، ومن تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج سينرجي، إخراج أحمد الجندي