شاهد .. الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنشر لأول مرة صورة والدتها .. والجمهور مصدوم : أجمل منها !! (صورة)

انت الان تتابع خبر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنشر لأول مرة صورة والدتها .. والجمهور مصدوم : أجمل منها !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 05:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهرت وهبي بالصورة بإطلالة أنيقة وناعمة، واختارت إطلالة كاجوال راقت لها، مرتدية توب باللون الأبيض وجينز ضيق.



وعلقت هيفا وهبي على الصورة وقالت: ""رايحة أفطر عند ست الحبايب"، وتركت قلب مرفقا بالتعليق معبرة عن حبها الكبير لوالدتها وعن فرحتها بلقائها.



ونشرت هيفا وهبي صورا قديمة لوالدتها أثارت دهشة المتابعين، وعلقت على الصورة الثانية وقالت: "أمي لما كانت بعدها عند أمها"، وعلى صورة أخرى كتبت وهبي: "أمي لما صار عندها نحن ونحن صرنا عندها".



وعبر الكثير من المتابعين عن إعجابهم الكبير بجمال والدة هيفا وهبي وحبهم لها أيضا متمنين لها العمر الطويل.