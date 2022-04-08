شاهد .. بعد أخبار طلاقها.. الفنانة ياسمين صبري تصدم كل المصريين بظهور غير متوقع !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر بعد أخبار طلاقها.. الفنانة ياسمين صبري تصدم كل المصريين بظهور غير متوقع !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 04:40 صباحاً | (عمار النجار)

شاركت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ الجمهور مجموعة صورة جديدة ومميزة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت ياسمين بإطلالة بالغة الأناقة، من أما بحيرة يعوم فيها بط وإوز.

وإرتدت ياسمين معطف طويل وأنيق باللون الزهري، ووضعت على رقبتها وشاح باللون الأبيض بنقشة مميزة، كما نسقت مجموعة أكسسوارات مدهشة زادت الإطلالة أناقة وترتيباً.

اما من الناحية الجمالية، فتركت ياسمين شعرها منسدل على كتفها بأسلوب طبيعي، وطبقت ماكياج يليق بنعومتها.

وأشاد المتابعون بجمالها، وتركوا تعليقات متغزلة بنعومتها وحسن إختيارها لملابسها.

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