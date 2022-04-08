شاهد .. الفنانة سلافة معمار تنهار من البكاء على الهواء الهواء مباشرة بعد كشف سراً صادماً عنها صدم كل محبيها !!

انت الان تتابع خبر الفنانة سلافة معمار تنهار من البكاء على الهواء الهواء مباشرة بعد كشف سراً صادماً عنها صدم كل محبيها !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 03:40 صباحاً | (عمار النجار)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيها لحظة بكاء الممثلة السورية سلافة معمار على الهواء بعد أن كٌشف سراً خاصاً عنها.

وشهد الجمهور لحظة بكاء سلافة معمار على الهواء عند الحديث عن والدها الراحل حيث قالت:

“كان بابا لما كنت روح المدرسة على الصبح كان هو يعملي الفطور”.

وتتلقى الممثلة السورية سلافة معمار الكثير من التعليقات الإيجابية عن دورها في الجزء الثاني من مسلسل حارة القبة الذي يعرض في السباق الرمضاني

سلافة معمار استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور وتؤثر فيهم بأدائها في مسلسل حارة القبة حيث تحاصرها التعليقات الايجابية.

ومن بين التعليقات:

“يا الله يا سلافة ما ضل كلام يوصف اتقانك وقدرتي تبكينا بدون ما تحكي ولا كلمة ، دراستك للشخصية وإعطاء كل ردة فعل حقها هاد الشي لحاله يُدرس ، كل ما منقول خلص الابداع عندك بترجعي بتفاجئينا بالمخزون الكبير اللي جواتك”.

ويعتبر من أشهر المسلسلات الدرامية السوريا التي تم عرضها على شاشة التلفاز، وهو مسلسل يشبه تمثيل وأبداع مسلسل بابا الحارة الذي حصل على شهرة كبيرة، والذي يجمع مسلسل حارة القبة أربعة مواسم وكان عرض اول موسم في سنة 2021م، وقد تم انشائه وتمثيله في ريف دمشق التي تقع في الجمهورية العربية السورية، وتعتبر مؤسسة الإنتاج الفني ولتوزيع هاني العشي هو المخرج الرسمي لهذه المسلسل.