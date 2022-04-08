شاهد .. هذا الطفل الصغير كبر وأصبح أشهر مطرب وملحن ومنتج موسيقي وحاصل على العديد من الجوائز.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر هذا الطفل الصغير كبر وأصبح أشهر مطرب وملحن ومنتج موسيقي وحاصل على العديد من الجوائز.. لن تصدق من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 02:40 صباحاً | (عمار النجار)

يحتفل النجم المغربي الشاب سعد لمجرد اليوم 7 نيسان – أبريل بذكرى ميلاده الـ37، حيث حقق نجاحات كبيرة في العالم العربي منذ انطلاقته من برنامج سوبر ستار وأصبح لديه قاعدة جماهيرية لا يستهان بها.

سعد هو مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقي، ترعرع وسط عائلة فنية فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الركراكي.

بدأ منذ صغره العزف على البيانو والغناء، وبدأ بتعلم الموسيقى في المخيمات الصيفية، وذات مرة اصطحبه والده البشير عبده معه إلى احدى البرامج، كان يبث على القناة الأولى المغربية، فطلب في جلسة من مقدم البرنامج أن يغني، فأدى أغنية لعمرو دياب، وأطرب الجمهور.

بدأ سعد مسيرته الفنية عام 2007 بعد فوزه بالمرتبة الثانية في النسخة الرابعة من برنامج سوبر ستار، ليغيب سنتين عن الساحة الفنية، ويعود بعدها بعدد من الأغاني المنفردة التي حققت نجاحاً باهراً.

نجح سعد في سنوات قصيرة من التفوق للترشح وحصد العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية بالإضافة لعدة ألقاب أخرى أبرزها جوائز الموسيقى المغربية وجوائز الموسيقى العربية والموريكس دور.