شاهد .. تعليق صادم من زوج ’’مربوحة‘‘ الحقيقي بعد مشهدها مع أحمد مكي بليلة الدخلة في الكبير أوي !! (تفاصيل مثيرة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)
علق زوج الفنانة الصاعدة رحمة أحمد، والذي يدعى أحمد منصور، على ردود أفعال الجمهور حول دور زوجته داخل أحداث مسلسل الكبير اوي بشحصية مربوحة.
وعلق "منصور" من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، على مجموعة من صور من كواليس المسلسل، قائلًا: "أنا شوفت الحلقة ورحت الشغل رجعت لقيت سيرة مراتي على كل لسان..طب والله تمثيل.. كل ده تمثيل.
ويبدو أن الحلقة الخامسة من الكبير أوي 6 والتي تناولت تفاصيل ليلة دخلة الكبير أوي وربوحة قد دفعت زوجها للتأكيد على أن كل ما حدث مجرد تمثيل.
مسلسل "الكبير أوي 6"، بطولة كل من: أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد، ليلى عز العرب، تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.
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