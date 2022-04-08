شاهد .. مزقت صورته على الهواء.. صفاء سلطان توجه إهانة قاسية لتيم حسن وحين سألوها عن السبب كشفت عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد !

انت الان تتابع خبر مزقت صورته على الهواء.. صفاء سلطان توجه إهانة قاسية لتيم حسن وحين سألوها عن السبب كشفت عن السر الخطير والذي لا يعرفه أحد ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

صفاء سلطان، الفنانة الأردنية، أثارت الجدل على مواقع التواصل، بعد تداول فيديو لها من أحد البرامج وهي تمزق صورة الفنان تيم حسن على الهواء، وهو التصرف الذي صدم البعض وعرضها لانتقادات من جمهور تيم حسن.

وحلت الفنانة الأردنية صفاء سلطان ضيفة على برنامج "المزح نصو جد" مع الإعلامي هشام حداد، وطلب منها في إحدى فقرات البرنامج أن تختار صورة لممثل وتمزقها، ومن بين الصور الفنان أحمد زاهر والذي عبرت عن حبها له، وكذلك الفنان محمد الأحمدي والذي قالت إنه أفضل شريك فني لها، وكذلك الفنان عبد المنعم العمايري، والذي وصفته بالأستاذ الكبير والذي تشرفت بالعمل معه، ورفضت تمزيق صورهم قبل أن تستقر على تيم حسن وتمزق صورته على الهواء.

صفاء سلطان تكشف سبب تمزيقها صورة تيم حسن على الهواء

وبررت الفنانة صفاء سلطان تمزيقها لصورة تيم حسن في البرنامج، وقالت لأنه الوحيد الذي لم تعمل معه من قبل، وأضافت مازحة: "بيحسسوني اني بشبهه"، وتعرضت صفاء سلطان لموجة انتقادات من قبل جمهور تيم حسن بسبب تمزيقها صورته، ووصف البعض تصرفها بالصادم وغير المبرر، ودافع عنها البعض أيضاً وذكروا أن البرنامج كوميدي والغرض منه المزاح فقط.

ونشرت صفاء سلطان منذ أيام تدوينة على حسابها بانستقرام، علقت بها على فيديو ظهورها في البرنامج وقالت: "برنامج المزح نصه جد مع الصديق هشام حداد فيكن تتابعوه على قناة (الأن) على اليوتيوب بالاعاده بحلقته الأولى ….. متابعة ممتعة رفقاتي وسامحونا اذا زعلنا بدون قصدنا حدا، وكل عام وانتم بألف خير".