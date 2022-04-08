شاهد .. هل تتذكرون الفنانة الراحلة وداد حمدي ؟! سهير رمزي فضحت هوية قاتلها دون خوف وبكل جرأة .. لن تصدق يكون ؟؟

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة الراحلة وداد حمدي ؟! سهير رمزي فضحت هوية قاتلها دون خوف وبكل جرأة .. لن تصدق يكون ؟؟ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/08 الساعة 01:10 صباحاً | (عمار النجار)
وداد حمدي ، فنانة مصرية كبيرة ، ظلمت في حياتها الفنية حيث كانت أشهر فنانة تؤدي دور الخادمة في تاريخ السينما العربية ، وكذا في ميتتها وهنا نعرض لكم أسرار صادمة عن قاتل الفنانة كما روت الفنانة سهير رمزي.
القاتل"هو ريجسير وبيجى البيت عندى باستمرار ويدخل يحطوله أكل ويديله فلوس وكان ولد مهذب وخلوص وطيب جدا وخجول أوى" هذا قالت الفنانة الكبيرة " رمزي" خلال حلولها ضيفة في برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة، عن التفاصيل قائلة دون خوف .
"وانا كنت بعطف عليه لأنه كان انسان كويس وكان بيروح مشاوير طويلة عشان يجيبلى أوردر بس واضح إن وقتها كان بيتعاطى مخدرات واحنا مش عارفين فكان محتاج فلوس عشان كده، وجه البيت عندى وفتحلة الطباخ وقاله مش موجودة وفعلا مكنتش موجودة، وطلع سكينة وعاوز يضربه بها ولكن كان في ناس عندى في البيت كتير مسكوه ومشوه" هكذا تابعت "سهير".
واستكملت سهير رمزى: "لما نزل من عندى راح على بيت الفنانة يسرا لأننا كنا ساكنين قريب من بعض وبسبب إنها مكنتش موجودة فراح على الفنانة وداد حمدى وقتلها عشان خاطر 250 جنيها".
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