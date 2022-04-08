أخبار اليمن : وصول سفينة للحديدة تحمل 32 ألف طن بنزين

وصول سفينة للحديدة تحمل 32 ألف طن بنزينأعلنت شركة النفط اليمنية عن وصول سفينة تحمل أكثر من 32 ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشركة عصام يحيى المتوكل، أنه ‏‏تم ربط السفينة الإسعافية "سندس" المحملة بكمية (32,331) طن من مادة ‎البنزين في رصيف ميناء الحديدة.

وأكد المتوكل أنه يجري حالياً عملية القياس للكمية المحملة على متن السفينة، تمهيداً لبدء عملية الضخ، وسيتم بدء تحميل القواطر بالمواد بعد 24 ساعة من ضخ السفينة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قوى العدوان احتجزت اليوم سفينة البنزين "سي هارت" واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية في انتهاك غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنة أو أثنائها.

وجدد الدعوة للمبعوث الأممي إلى وضع حد لهذه التجاوزات.