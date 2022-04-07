شاهد .. كبرت وأصبحت فنانة شديدة الجمال لفتت الأنظار بجمالها وجدارتها.. خمنوا هوية هذه الفتاة ؟؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر كبرت وأصبحت فنانة شديدة الجمال لفتت الأنظار بجمالها وجدارتها.. خمنوا هوية هذه الفتاة ؟؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 09:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صور قديمة للغاية ونادر للفنانة السورية ​نسرين طافش​ من أيام طفولتها عبر صفحاتهم الخاصة.

نسرين بدت بالصورة مع طفلين آخرين، أكد المتابعون أنهما اخواتها، وظهرت بخفة دم واضحة، وبملامح بريئة للغاية، كما أكدوا انها ما زالت تشبه نفسها إلى حدّ كبير.



وبحسب المعلومات، هذه الصورة نشرتها نسرين سابقاً عبر حسابها الخاص، وعلقت مؤكدة أن الفتيات هما شقيقتاها، وقالت: "هي صورتي مع نور عيوني أخواتي رانيا وياسمين.. عرفتوني مين فيهم.. تلميح: أخواتي سبعة و أنا رقم تمانية، آخر العنقود".