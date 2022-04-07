شاهد .. صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم على ممثل عربي شهير في قضية حيازة مخدرات !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم على ممثل عربي شهير في قضية حيازة مخدرات !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 09:10 مساءً | (عمار النجار)

قضت محكمة التمييز الكويتية، بسجن ممثل كويتي شهير، 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار) في قضية تعاطي وحيازة مواد مخدرة.

وكان المتهم قد تم ضبطه بعد وصوله إلى مطار الكويت بالمواد المخدرة، إلا أنه أنكر الاتهام المسند إليه وهو حيازة المخدرات بقصد الاتجار والتعاطي، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بعد توقيفه، فتبين أنه أصبح مدمنًا أثناء وجوده لتصوير عمل فني في إحدى الدول العربية، وقد ضُبط بعد وصوله إلى مطار الكويت مع المواد المخدّرة.