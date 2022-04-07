أخبار اليمن : عالميا: 6 ملايين و186 ألف حالة وفاة بكورونا

عالميا: 6 ملايين و186 ألف حالة وفاة بكوروناقضى فيروس كورونا على حياة أكثر من 6 ملايين و186 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في ديسمبر عام 2019.

وبحسب آخر احصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ حتى الآن إلى 494 مليون و917 ألف و992 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6 ملايين و186 ألف و273 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 430 مليون و333 ألف و967 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند ثم البرازيل ثالثاً.