أخبار اليمن : الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحر

الأرصاد ينبه من الأجواء الباردة واضطراب البحرنبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، في المحافظات الجبلية، خاصة المرضى والأطفال وكبار السن والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من أجواء جافة وباردة نسبياً خلال ألـ 24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية اليوم، المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية أو الذاهبين إليها من الطقس الحار والجاف، كما حذر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار إلى أن الطقس بالمرتفعات الجبلية سيكون جافاً بوجه عام وصحواً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة تتخللها الركامية على أجزاء منها في فترة ما بعد الظهيرة.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بشكل عام وتنشط الرياح على الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن لتصل أقصى سرعة لها إلى 27 عقدة تعمل على إثارة العوالق الترابية والرملية واضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون جافة بوجه عام وحارة أثناء النهار، في حين ستكون الأجواء بأرخبيل سقطرى غائمة جزئياً بشكل عام.ش