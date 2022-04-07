شاهد .. المعتصم بالله مقداد يسخر من شقيقه وزوجته..ومشاكل عائلية تصدم كل مشاهدين طيور الجنة !! (فيديو)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 07:40 مساءً | (عمار النجار)
نشر اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بـ عصومي فيديو جديد على يوتيوب استعرض فيه المناقشات والمشاكل الطريفة التي تجمع العائلة في شهر رمضان المبارك.
حيث ومنها رغبة خالد مقداد بفرم الخضار، وتوجيه العزيمة لأصدقائهم الى الإفطار، وفي ختام الفيديو ظهر ايضا اليوتيوبر ونجم قناة طيور الجنةالوليد مقداد وزوجته نور غسان، وسخر منهم عصومي بشكل طريف وعفوي لإقتنائهم قناة خاصة بهما على يوتيوب، وعمّا اذا كانا سيطرحان محتوى لاحقا عندما يخصّ انجابهما طفلا.
وقد نال الفيديو عدد كبير من الإعجابات.
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