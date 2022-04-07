شاهد .. ليست منة شلبي أو ياسمين رئيس أو غادة عادل.. تعرف على أكثر الفنانات جنياً للأجور ودفاعاً للضرائب في رمضان .. من تكون ؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر ليست منة شلبي أو ياسمين رئيس أو غادة عادل.. تعرف على أكثر الفنانات جنياً للأجور ودفاعاً للضرائب في رمضان .. من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 07:10 مساءً | (عمار النجار)

خلال العام الماضي حققت الفنانات المصريات الكثير من الأجور على مستوى الدراما الرمضانية وبالتالي كن على موعد مع الضرائب ،فيما يلي ترتيب الفنانات من حيث جنيهن للأجور ودفعهن للضرائب.

أما النجمة دينا الشربيني، فكانت الضريبة المفروضة عليها (159 ألف دولار) كونها خاضت سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل ”قصر النيل“.

وبلغت قيمة ضريبة النجمة ياسمين عبد العزيز عن مسلسلها ”اللي مالوش كبير“ (133 ألف دولار)، والتي شاركت به برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، وتدور أحدثه في الفترة بين عام 1942 إلى 1952، من التاريخ المصري.

وبعد عودة الفنانة منى زكي إلى دراما رمضان 2021، فإن قيمة الضريبة المفروضة عليها (108 آلاف دولار) عقب مشاركتها في مسلسل ”لعبة نيوتن“، والتي دارت أحداثه حول رغبة ”هنا“ منى زكي، و“حازم“ محمد ممدوح، في إنجاب طفلهما في أميركا ليحصل على الجنسية، ولكن تنقلب الأمور رأسًا على عقب، وتتغير حياتهما بأكملها.