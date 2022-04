شاهد .. هل توقعتم كم تبلغ ثروة كيندال جينر أهم عارضة أزياء على الإطلاق ؟؟ .. أرقام خيالية وضخمة !

انت الان تتابع خبر هل توقعتم كم تبلغ ثروة كيندال جينر أهم عارضة أزياء على الإطلاق ؟؟ .. أرقام خيالية وضخمة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 06:40 مساءً | (عمار النجار)

إنها عارضة الأزياء الأهم على مستوى العالم أجمع، حيث استطاعت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر جمع ثروة خيالية، بسبب عملها كعارضة لأهم الأزياء.

إليكم أرقام ثروة كيندال جينر

في التفاصيل، بعد عرض مسلسل “Keepin up with the kardashians”، تسلط الضوء بشكل كبير على الأخوات كارداشيان وجينر وحياتهن الخاصة والعملية.





ومما لا شك فيه أنهن أثبتن نجاحهن في جميع المجالات التي شاركن بها، وتركوا بصماتهن بها.

ومن بينهم، عارضة الازياء العالمية ​كيندال جينر​، والتي إستطاع بعمر صغير أن تحقق شهرة وثروة طائلة.

كيندال تبلغ من العمر 26 سنة، وتعدّ في الوقت الحالي عارضة الأزياء الأعلى أجراً، رغم أن ثروتها لا تصل إلى ثروة أخواتها، وحتى عام 2021، جمعت كيندال خوالي الخمسة وأربعين مليون دولار، وهو رقم قابل للزيادة.

من جهةٍ أخرى، فضحت نجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر نفسها بعد أن ارتدت فستانها الكاشف الذي أظهر عضوها التناسلي، ما صدم الجمهور.

في التّفاصيل، أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مجموعة صور لعارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​، من خلال ظهورها بإحدى المناسبات منذ أعوام.

اللافت في الأمر أن كيندال كانت ترتدي فستاناً فاضحاً جداً، مع فتحة على الساقين طويلة وتصل إلى حدّ أعضاءها التناسلية التي بجت واضحة.

إضافة إلى أن الفستان مفتوح عند منطقة الصدر والظهر، ما جعلها تبدو نصف عارية، والجزء الأكبر من جسهما هو المكشوف.



وعلق المتابعون بشكل كبيرة نعتبرين أنه حتى بعد أعوام من ظهورها بهذا الشكل، ما زال الفستان غير مقبول ولا يحب أن تعيد هذه الكرّة.