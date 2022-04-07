شاهد .. هل حقاً الزعيم عادل إمام لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟! صورة مُسربة فضحت كلّ شيء !! (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر هل حقاً الزعيم عادل إمام لم يصلِ لله ركعة واحدة طوال حياته؟! صورة مُسربة فضحت كلّ شيء !! (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 06:10 مساءً | (عمار النجار)

يعتبر النجم المصري الخالد عادل إمام واحداً من أهم نجوم الوطن العربي وأكثرهم عرضة للشائعات إذ ظل طوال مسيرته عرضةً لها.

ولعل من أهم الشائعات هذه تلك التي تطارد الجانب الديني من حياة الزعيم فتارة يقال أنهم غير مسلم وأخرى تتحدث عن كونه لم يصل في حياته قط وأشياء أخرى من هذا القبيل.

لكن ما لايعرفه الكثير عن الفنان القدير أنه شديد الصلة بربه ويلتزم بتأدية الفروض الدينية من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وغيرها.

ولعل هذه الصورة للزعيم وهو يؤدي الصلاة في جنازة الفنان القدير نور الشريف خير دليل على التزامه وكبحاً للشائعات التي تقول إنه لم يصلِ لله ركعة في حياته