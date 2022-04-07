شاهد .. تعليق مفاجئ من الإعلامي عمرو أديب على مسلسل الاختيار 3.. لن تصدقوا ما قال عن ياسر جلال وصدم الكل !!

انت الان تتابع خبر تعليق مفاجئ من الإعلامي عمرو أديب على مسلسل الاختيار 3.. لن تصدقوا ما قال عن ياسر جلال وصدم الكل !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/07 الساعة 04:40 مساءً | (عمار النجار)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمسلسل «الاختيار 3»، والذي وصفه بأنه «عابر للقنوات وليس ملكًا لقناة بعينها»، قائلًا: «الاختيار اليوم لا نتحدث إنتاجه في قناة أخرى، أنا أتحدث عن مسلسل يهم كل المصريين».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، إن أول ظهور لياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي «مفاجأة للعدو والحبيب»، مؤكدًا أنها كانت مفاجأة من التماثل الكبير جدًا، حتى اللحظة التي دار فيها «جلال» وظهر بشخصيته في المسلسل.

ضاف: «ياسر جلال عامل مجهود عبقري والتقمص كامل، تحب الرئيس السيسي أو لا تحبه، معه أو ضده، أنت أمام أحد يجسد تلك الشخصية بجد وملفتًا للنظر بشكل كبير، الحركات تثبت أنك أمام عبدالفتاح السيسي وليس ياسر جلال».

وذكر أن الرئيس السيسي الهدف الأول في قائمة الاغتيالات التي خرجت عام 2013، مضيفًا: «أول ما ظهر انتشرت حالة من حالات الهستيريا على مواقع التواصل وغير طبيعية، هم لا يهاجمون المسلسل وياسر وجلال وإنما الهدف الأول».

وأشار إلى أن «الاختيار» عمل ملفت للنظر، وعمل وطني وتاريخي للتذكرة بما حدث مرة أخرى، مضيفًا عن الإخوان: «ميساووش 3 صاغ وملهمش وجود، كانوا متصورين كلهم، وحد شغال إن الناس دي متكملش ومتحكمش».

ولفت إلى أن «الاختيار 3» إبداع فني جميل حتى الآن، مستطردًا: «الحلقتان اللتان أذاعتهما القنوات الفضائية مؤلمتان حتى الآن، لأن بطل الحلقات هو الهدف رقم واحد.. لم أفعل شيء في الثورة مقارنة بما حدث وما فعلوه هؤلاء المسؤولين».